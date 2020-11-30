درة: شخصيتى فى فيلم «الكاهن» مفاجأة للجمهور

أعربت الفنانة التونسية «درة» عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «الكاهن»، المقرر انطلاق تصويره الشهر الجارى، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها، لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.

وقالت «درة» إنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم؛ لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضافت أن أحداث الفيلم مشوقة، وأنها لا تريد حرق تفاصيل شخصيتها فى العمل، قائلة: «ستكون مفاجأة للجمهور».

ولفتت إلى أنها عقدت جلسات عمل قبل انطلاق التصوير لدراسة تفاصيل الشخصية، معتبرة ذلك أمرًا مهمًا للغاية، حيث يعطى الممثل ثقة فى التعامل مع الدور طوال الوقت، خاصة أن الفيلم ينتمى إلى نوعية أعمال الرعب فى إطار أفلام الحركة «أكشن».

وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتًا طويلًا للموافقة على شخصيتها، بعدما وجدت الدور مركبًا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.