حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بحبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة الشروق ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "كريم.م"، "جاسر. ع" عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣٧٠ جرام، ٣٠٠ جرام من مخدر الحشيش ومبلغ ٤٣٠٠ من متحصلات تجارتهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.