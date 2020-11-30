إنجي علي ورباب الشريف تقدمان مهرجان القاهرة السينمائي

قال السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، إن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد الجناري، رئيس قناة نايل سينما، تقوم حاليًا بالتحضيرات اللازمة للتغطية الشاملة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٠ بالتعاون مع dmc، حيث تقوم القناة بالبث المباشر لحفلي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.وستقدم كل من الإعلامية إنجي على والإعلامية رباب الشريف حفلي الافتتاح والختام للتغطية التليفزيونية لنايل سينما من خلال كوان خاص لقناة نايل سينما على السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية.ويستضيفان كل نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية، وتتخلل هذه اللقاءات عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما منها:فيلم الافتتاح the father إخراج مني أحمد، إعداد مني عمري، قراءة تعليق نشوى محمد على، مونتاج وليد عمر، وأفلام تسجيلية أخرى من إنتاج القناة أيضًا، أفلام المسابقة الدولية، مسابقة آفاق، مئوية فليني، جوائز المهرجان، من إخراج إيمان الشرقاوي، إعداد مني عمري، قراءة وتعليق نشوي محمد علي، مونتاج وليد عمر، كليب لأفلام مهرجان القاهرة ٢٠٢٠ من إخراج دعاء أحمد.الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيعرض في الافتتاح فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42.الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، وتدور أحداث الفيلم حول أب مُسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله. يقدم فيه دور الأب، النجم العالمي حاصد الأوسكار أنتوني هوبكنز.