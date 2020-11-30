رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي علي ورباب الشريف تقدمان مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:17 م
إنجي علي ورباب الشريف
إنجي علي ورباب الشريف
منار إبراهيم
طباعة
قال السيد أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، إن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد الجناري، رئيس قناة نايل سينما، تقوم حاليًا بالتحضيرات اللازمة للتغطية الشاملة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٠ بالتعاون مع dmc، حيث تقوم القناة بالبث المباشر لحفلي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وستقدم كل من الإعلامية إنجي على والإعلامية رباب الشريف حفلي الافتتاح والختام للتغطية التليفزيونية لنايل سينما من خلال كوان خاص لقناة نايل سينما على السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية.

ويستضيفان كل نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية، وتتخلل هذه اللقاءات عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما منها:

فيلم الافتتاح the father إخراج مني أحمد، إعداد مني عمري، قراءة تعليق نشوى محمد على، مونتاج وليد عمر، وأفلام تسجيلية أخرى من إنتاج القناة أيضًا، أفلام المسابقة الدولية، مسابقة آفاق، مئوية فليني، جوائز المهرجان، من إخراج إيمان الشرقاوي، إعداد مني عمري، قراءة وتعليق نشوي محمد علي، مونتاج وليد عمر، كليب لأفلام مهرجان القاهرة ٢٠٢٠ من إخراج دعاء أحمد.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيعرض في الافتتاح فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، وتدور أحداث الفيلم حول أب مُسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله. يقدم فيه دور الأب، النجم العالمي حاصد الأوسكار أنتوني هوبكنز.

موضوعات متعلقة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

الصور

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بجعة فى وادى الحيتان!
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع