زيادة عدد ركاب الطائرات في أمريكا 22% يوميًا

أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية المنشورة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ركاب الطائرات في الولاياتالمتحدة أمس إلى 18. 1 مليون راكب بزيادة نسبتها 22% عن العدد المسجل أمس الأول.في الوقت نفسه جاء عدد الركاب أمس أقل بنسبة 61% عن اليوم نفسه من العام الماضي، والذي سجل 88. 2 مليون راكب.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع بنسبة 3. 4% عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق.وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع المنتهي، أمس، 917490 راكبا مقابل 34. 2 مليون راكب خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.وتراجع عدد ركاب شركة ساوث ويست إير بنسبة 12% سنويا، في حين تراجع عدد الركاب لدى شركة أمريكان إير بنسبة 48%، وركاب شركة آي. إيه. جي بنسبة 61% سنويا.