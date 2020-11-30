بومبيو يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لوقف تام للمعارك

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى وقف تام للمعارك والسماح للطواقم الإنسانية بدخول إقليم تيجراي من دون معوقات.

وكتب بومبيو على "تويتر": "بعد مشاورات هاتفية مع أبي الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الإقليم الانفصالي من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".