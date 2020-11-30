تجميل شارع البركة وسط مدينة أسوان

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بالتنسيق بين الوحدة ومدرسة محمد محسن شعيب الثانوية الصناعية بنات بأسوان، تم تجميل شارع البركة وسط المدينة.حيث جملت الطالبات الشارع من خلال دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود.وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.وفى سياق متصل أوضحت أن صدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إقامة منفذ بيع لمنتجات المدرسة الفنية للبنات.