وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل جائحة كورونا.وخلال اللقاء أشارت عبدالدايم إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات، موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الإنترنت (أونلاين)، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسر لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مؤكدة ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري، والذى يشهد نشاطًا ملحوظًا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكل قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الإنترنت، وأشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية، مشددة في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم، وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم.وفي نهاية اللقاء أهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي مجموعة من إصدارات الوزارة، ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم أعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيلي الأوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.