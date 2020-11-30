رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:11 م
الفنانة الدكتورة
الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة
حسن أمين
طباعة
استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وخلال اللقاء أشارت عبدالدايم إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات، موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الإنترنت (أونلاين)، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسر لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مؤكدة ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري، والذى يشهد نشاطًا ملحوظًا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكل قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الإنترنت، وأشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية، مشددة في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم، وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم.

وفي نهاية اللقاء أهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي مجموعة من إصدارات الوزارة، ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم أعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيلي الأوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر

موضوعات متعلقة

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

رسميًا.. الأهلى يفسخ عقد صالح جمعة

الصور

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بجعة فى وادى الحيتان!
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع