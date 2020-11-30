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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:15 م
معرض الكتاب بالكنيسة
معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية
هبه عويضه
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افتتح مساء اليوم معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، في دورته الرابعة، بحضور القمص إبرام اميل وكيل قداسة البابا تواضروس وكاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حرصًا على سلامة الرواد من عدوى فيروس كورونا.

والتزم جمهور المعرض والقائمون عليه بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات المتباينة والتباعد الاجتماعي.

وأقيم المعرض أمام المدخل الرئيسى في فناء الكنيسة، حيث ضم المعرض عدة أقسام، ركن للكتب الدينية للديانة المسيحية والإسلامية، وركن خاص للأطفال، بجانب الكتب الروائية، ومعروضات الهيئة العامة للكتاب.

كما يضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب المعروضة فى مختلف ثقافات المعرفة والتى تعرض تخفيضات كبيرة تصل إلى 20% على إصدرات الهيئة العامة للكتاب والقطاعات الأخرى المشاركة فى المعرض والتى تتبع وزارة الثقافة مثل قطاع صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة.

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