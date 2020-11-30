دورة تدريبية حول نظام الإحالة ًوجرائم العنف ضد المرأة (صور)



وتم عرض فيلم قصير يجسد المعاناة والألم الذى تتعرض له السيدات المعنفات.



واختتمت الدورة التدريبية للعاملين بالشكاوى بالتطبيق العملى على كتابة خطاب الإحالة للنيابة العامة.

واصل المجلس القومى للمرأة فعاليات الدورة التدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات لليوم الثالث على التوالي.جاء ذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات: "أمل عبدالمنعم، مدير عام مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، الدكتور أحمد فتحى مهني، خبير مصلحة الطب الشرعي، المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة ألفت علام استشارى علاج نفسي وإدمان".أشار الدكتور أحمد فتحى إلى أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس اصبح المستجيب الأول لضحايا العنف فهو أول جهة تقوم الضحية بمقابلتها، ولذلك يتوجب تدريبهم على كيفية التعامل مع الضحية والأدلة الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع ضحايا العنف يمر بالعديد من المراحل.وأكد فتحى أن دور مكتب الشكاوى هو الإنصات والتبليغ للجهات المختصة، لافتًا إلى أهمية عنصر الوقت فهو العامل الأساسي في الوصول إلى الحقيقة بطريقة سريعة لقضايا الطب الشرعي، موضحًا أن الختان يعتبر من أصعب أشكال العنف التى تتعرض لها الفتيات.وأوضح المستشار أحمد النجار كيفية التعامل مع البلاغات بشكل احترافى، لافتًا إلى أن المادة ٧ من قانون المجلس القومى للمرأة لعام 2018 تنص على أنه يمكن تلقى البلاغات وإرسالها للجهات المختصة، ويجب على محاميى مكتب الشكاوى توفير الأمان والثقة للضحية.ودرب المستشار أحمد النجار، محامي مكتب الشكاوى، على كيفية كتابة البلاغات والتعامل معها وإرسالها للنيابة، كما دربت الدكتورة ألفت علام العاملين بمكتب الشكاوى على كيفية التعامل مع الشاكيات بمختلف شرائحهم العمرية والاجتماعية، وأكدت على أهمية التعامل مع السيدات اللاتي يتعرضن لصدمة نفسية.