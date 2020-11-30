باكستان والصين تبحثان التعاون الثنائي

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا مع وزير الدفاع الوطني الصيني الجنرال وي فنغ، القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني- في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الإثنين- أن القائدين بحثا عددًا من القضايا، كان من بينها الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي الثنائي المعزز.وأشارت إلى أن وزير الدفاع الوطني الصيني، الذي يزور باكستان حاليًا، أعرب عن عرفانه وتقديره لجهود الجيش الباكستاني الصادقة تجاه الحفاظ على السلام الإقليمي وتوفير بيئة آمنة لمشروعات الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.وشكر رئيس أركان الجيش الباكستاني، الوزير الصيني على دعم بلاده الثابت لباكستان في جميع القضايا الرئيسية خلال المحافل الإقليمية والدولية، قائلًا: "إن الجيش الباكستاني يثمن بشدة العلاقات الأخوية مع الصين، والتي اختبرت عبر الوقت".وعلى صعيد متصل، وقع المسئولان على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الدفاعي بين جيشي البلدين.