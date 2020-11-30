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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شئونه الداخلية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:57 م
الصومال يطرد سفير
الصومال يطرد سفير كينيا
وكالات
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طرد الصومال سفير كينيا واستدعى مبعوثه من نيروبي بعد اتهامه لجارته بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبالاند، إحدى ولايات الصومال الخمس التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا حول ملكية مكامن نفط وغاز محتملة، يقع بعضها قبالة ساحل جوبالاند.

ولم يذكر الصومال مزيدا من التفاصيل حول التدخل المزعوم، بينما أنكرت كينيا ارتكاب أي مخالفات ورفضت ما وصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في وقت متأخر أمس الأحد، "نتيجة للتدخلات السياسية للحكومة الكينية في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع رئيس ولاية جوبالاند عن الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصل
إليه في 17 سبتمبر عام 2020 في مقديشو".

ولم يقدم البيان الذي نشر على فيسبوك تفاصيل عن "الاتفاق الانتخابي"، أو كيف انتهكته جوبالاند، وهي ولاية في جنوب البلاد متاخمة للحدود مع كينيا وتضم ميناء كيسمايو الرئيسي.

وقالت وزارة الخارجية الكينية اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من الحكومة الصومالية حول مسألة طرد سفيرها.

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