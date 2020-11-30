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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

12964 إجمالي إصابات كورونا في غينيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:57 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في غينيا
وكالات
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سجلت غينيا 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية إضافة إلى 22 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و964 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 76 وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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