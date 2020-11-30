رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

18 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة لـ«الري»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:23 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور  رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، لمتابعة المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي، وذلك لتعظيم الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها ومنها مشروعات التوسع فى نظم الري الحديث ومشروعات تأهيل الترع وحصاد الأمطار والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه.

كما ناقش الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بعض المشروعات ومنها معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة استخدام المياه لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث فى المناطق السكنية لتحسين تحسين معيشة المواطنين.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية المشروعات القومية الكبرى في تدعيم الموارد المائية، ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا إلى استمرارية المتابعة والانهاء في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.

موضوعات متعلقة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

وكيل فرجانى والمثلوثى يكشف مصير الثنائى مع الزمالك

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

الصور

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بجعة فى وادى الحيتان!
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع