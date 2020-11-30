18 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة لـ«الري»

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، لمتابعة المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي، وذلك لتعظيم الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها ومنها مشروعات التوسع فى نظم الري الحديث ومشروعات تأهيل الترع وحصاد الأمطار والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه.كما ناقش الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بعض المشروعات ومنها معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة استخدام المياه لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث فى المناطق السكنية لتحسين تحسين معيشة المواطنين.وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية المشروعات القومية الكبرى في تدعيم الموارد المائية، ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا إلى استمرارية المتابعة والانهاء في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.