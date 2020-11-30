الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع الأسبوعى بكنيسة العذراء الفكرية

يترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية.كما يشارك نيافته في صلوات العشية، بحضور كهنة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردًا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.