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محافظات

محافظ القليوبية: بدء تطبيق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:46 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،
كتب صلاح حسنى
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وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية الصادر عن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يتم التطبيق اعتبارا من غدٍ الثلاثاء الأول من ديسمبر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الانضباط للشارع والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية يوميا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)، والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) والساعة 11 مساءً (شتاءً).

ولفت إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا ستكون الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وأضاف المحافظ أنه تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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