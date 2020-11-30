مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تسجل هبوطًا غير متوقع في أكتوبر

هبطت عقود شراء المساكن المملوكة سابقا في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أكتوبر، بينما دفع نقص حاد في العقارات الأسعار للصعود، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم تبقى مدعومةبأسعار فائدة قياسية منخفضة للقروض العقارية.وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الإثنين، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.1 بالمئة إلى 128.9. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود المساكن القائمة التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين،سترتفع واحدا بالمئة في أكتوبر.وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المساكن القائمة 20.2 بالمئة في أكتوبر.