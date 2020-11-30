رفع 96 طن قمامة من شوارع «الخصوص» (صور)

استجاب مجلس مدينة الخصوص إلى مناشدات الأهالي بشأن انتشار أكوام القمامة في شوارع المدينة.ورفع مجلس المدينة 96 طنًا من المخلفات والقمامة بشارع الصرف الصحي والشوارع المجاورة له بقيادة اللواء نادر سعيد رئيس مجلس المدينة وحضور عدد من المسئولين وسط إشادة من الأهالي بسرعة الاستجابة.