لحظة الحكم على 12 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» (فيديو)

حصلت "الدستور" على منطوق الحكم الخاص، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى النواب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: "ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوى، وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة "إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة "طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترامادول.