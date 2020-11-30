رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إيطاليا تفرض غرامات على «آبل» بسبب ممارسات تجارية مضللة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:45 م
آبل
آبل
وكالات
طباعة
فرضت الهيئة الإيطالية المسئولة عن شئون التنافسية، الإثنين، غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على "آبل" على خلفية تقديمها ادعاءات تجارية مضللة بشأن مقاومة طرازات عدة من هواتف "آي فون" للمياه.

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا لم توضح أن هذه الميزات تظهر فقط "في بعض الظروف المحددة"، خلال تجارب مخبرية على سبيل المثال مع استخدام مياه عذبة "وليس في ظروف استخدام عادية".

ويرتبط القرار بهواتف "آي فون" من طرازات "8" و"8 بلاس" و"إكس آر" و"إكس أس" و"إكس أس ماكس" و"11" و"11 برو" و"11 برو ماكس".

إلى ذلك، اعتبرت الهيئة أن إشارة "آبل" إلى أن كفالة الهواتف الذكية لا تغطي الأضرار الناجمة عن السوائل من شأنها "تضليل المستهلكين" خصوصًا لكونها لا توضح "الشروط والحدود" المتصلة بمقاومة الأجهزة المعنية للمياه.

كذلك انتقدت الهيئة الإيطالية رفض "آبل" تقديم خدمات ما بعد البيع ضمن الكفالة الخاصة بهذه الطرازات من "آي فون" لدى تضررها بسبب دخول مواد سائلة إليها، معتبرة أنها "ممارسة تجارية هجومية".

وإضافة إلى غرامة العشرة ملايين يورو، يتعين على "آبل" نشر جزء من القرار على موقعها الإلكتروني الرسمي.

موضوعات متعلقة

مصور سيشن هرم سقارة: «التصوير فكرتها وإنتوا مكبرين الحوار»

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

رسميًا.. الأهلى يفسخ عقد صالح جمعة

الصور

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض الخيري الـ17 للملابس الجاهزة بكلية التمريض

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع

افتتاح معرض «أنت» للفنان حسام صقر بجاليرى ليوان