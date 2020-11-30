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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب كورونا.. إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بكفر الشيخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:51 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين،
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار الذي يحمل رقم 1139 لسنة 2020، بمنح أصحاب الأمراض المزمنة إجازة استثنائية مدفوعة الأجر بشرط أن يقدم ما يثبت ذلك من مستندات من مؤسسة صحية حكومية، وتشمل الأجازة أيضا الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا واحدا فأكثر بشرط أن يكون أقل من 4 سنوات.

وأكد المحافظ في قراره - حصل "الدستور" على صورة ضوئية منه - أن القرار ذلك يبدأ العمل به بداية من 1 ديسمبر المقبل ولحين إشعار آخر، مشترطا في قراره أن يكون ذلك لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن قراره تلك يأتي ضمن الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا كافة الجهات بمراعاة تلك الإجراءات لمواجهة الفيروس.
بسبب كورونا.. إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بكفر الشيخ
بسبب كورونا.. إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بكفر الشيخ
بسبب كورونا.. إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بكفر الشيخ
بسبب كورونا.. إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بكفر الشيخ

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