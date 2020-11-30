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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: الجميع ينتظر من «الشيوخ» دورًا تشريعيًا ورقابيًا مميزًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:46 م
أحمد محسن عضو مجلس
أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس بعد انتخاب أعضائه وعودته للحياة السياسية مرة أخرى، قائلًا: "مجلس الشيوخ هو إحدى غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين".

أضاف في بيان، الإثنين، أنه في ظل حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي ورغبتها فى تحقيق التنمية المستدامة إلى أقصى طاقتها الممكنة والنهوض بالبلد، فالمتوقع أن يكون لمجلس الشيوخ، دور بارز فى تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل خلال الفترة المقبلة.

وشدد محسن على أن حرص لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف، مراعاة خروج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التى أنشئ المجلس من أجلها، ما يؤكد الرغبة العارمة في تعزيز دوره الوطني وممارسة صلاحيات فعالة.

أضاف أن العمل فى الشيوخ، وفق اللائحة التي تم إعدادها سيعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية في الوطن: "هناك تحديات كبرى تواجه الوطن ولا بدّ من تضافر مختلف الجهود لدرءها".

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