رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:50 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى بعض الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الحالى ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بنطاق مركز ومدينة دمياط، كما ناقشت المحافظ سبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة وتصور كامل للتطوير، للبدء فى هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التي تتوسط المدينة.

وناقشت محافظ دمياط آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير والتى جاء منها طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة وكورنيش النيل وأيضًا سوق الجملة بشطا، وفى ذات السياق، أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات والجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التى تم طرحها.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الحملات بصفة دورية لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على طريق الدكتور مشرفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك
محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك
محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك
محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

موضوعات متعلقة

بيان مهم من النيابة المصرية والنيابة الجمهورية بروما بعد قليل

أول فيديو لسلمى الشيمى من داخل الأهرامات

بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

فحص صور مخلة لـ «فتاة سقارة» وتحريات عن المصور

الصور

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد المصانع والمنشآت الحيوية

image description

وحدة السكان بأسيوط تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض الخيري الـ17 للملابس الجاهزة بكلية التمريض

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أمسية موسيقية ميلادية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الأحد.. مناقشة رواية «بين حياتين» لـ عبير خالد يحيى بالحرية والإبداع

افتتاح معرض «أنت» للفنان حسام صقر بجاليرى ليوان