محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى بعض الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.وتناول الاجتماع متابعة الموقف الحالى ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بنطاق مركز ومدينة دمياط، كما ناقشت المحافظ سبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة وتصور كامل للتطوير، للبدء فى هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التي تتوسط المدينة.وناقشت محافظ دمياط آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير والتى جاء منها طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة وكورنيش النيل وأيضًا سوق الجملة بشطا، وفى ذات السياق، أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات والجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التى تم طرحها.وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الحملات بصفة دورية لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على طريق الدكتور مشرفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.