اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

أصدر اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، بيانًا أكد فيه أن الناشرين المصريين المسافرين للمعارض الدولية مثل معرض بغداد المقبل وغيرها على ضرورة الحصول على مسحة تحليل كورونا بشهادة معتمدة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.وأضاف البيان: "قامت لجنة النشاط الاجتماعي بالاتفاق مع معامل "سمايل لاب" لإجراء مسحة كورونا للناشرين المصريين وأسرهم والعاملين لديهم وذلك للسفر للمشاركة في المعارض الدولية واستخراج شهادة رسمية بذلك للسفر ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.ولفت البيان إلى أنه نظرا لمشاركة عدد من الناشرين بمعرض العراق الدولي للكتاب ببغداد سيتم أخذ العينات بمقر الاتحاد، وطالب الناشرين بسرعة تسجيل الأسماء بمقر الاتحاد لتحديد موعد أخذ المسحة.واختتم البيان بأن قيمة إجراء المسحة واستخراج الشهادة بمبلغ 1600جنيه، على أن يتم أخذ العينات وتسليم الشهادات بمقر الاتحاد.