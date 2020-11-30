اختتام معرض «الصين-آسيان» وتوقيع اتفاقيات بـ40.1 مليار دولار

اختتمت، الإثنين، فعاليات الدورة الـ17 من معرض "الصين-آسيان" وقمة "الصين-آسيا للتجارة والاستثمار"؛ حيث تم توقيع 86 اتفاق استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 263.87 مليار يوان صيني (40.1 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 43.6% مقارنة بالدورة السابقة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج في تصريح الإثنين، إن هذه الزيادة الكبيرة في قيمة الاتفاقيات تعتبر الأعلى في تاريخ المعرض، معربة عن استعداد الصين لبذل جهود حثيثة لبناء نموذج تنموي جديد والمضي بخطى ثابتة في طريق الانفتاح، لتطوير التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في شتى المجالات، بما يقدم إسهاما أكبر في الحفاظ على السلم والاستقرار ودفع التنمية في المنطقة والعالم بأسره.