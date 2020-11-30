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الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:30 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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تراجع المؤشر ستاندر أند بورز500 عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الإثنين مع توخي المستثمرين الحذر، قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمائة، عند 29854.51 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11% إلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15%، إلى 12224.25 نقطة.

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