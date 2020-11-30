أداء متباين لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول

تراجع المؤشر ستاندر أند بورز500 عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الإثنين مع توخي المستثمرين الحذر، قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمائة، عند 29854.51 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11% إلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15%، إلى 12224.25 نقطة.