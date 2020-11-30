تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

انعقد اليوم الاثنين، بحرم الجامعة الجديد مجلس جامعة دمياط، بجلسته رقم 151 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.استهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير النواب والعمداء لما قدموه من جهود متضافرة منذ بداية العام الجامعي 20202021 حتى الآن، وحثهم على نقل هذه التحية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري تقديرًا لجهودهم المستمرة.كما وجه رئيس الجامعة التهنئة الي ناهد فكري خضر القائم بعمل عميد كلية التمريض لنقلها بصورة نهائية لجامعة دمياط لتصبح بذلك أول عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ بكلية التمريض بالجامعة.ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها تخصيص الغرف الإدارية بمبنى القاعات بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لكلية الزراعة تمهيدًا لنقل جزء من كلية الزراعة لحرم الجامعة، فيما عدا الغرف المخصصة مسبقًا لمركز التقنية وكلية الآثار، وتخصيص عدد (2) من الوحدات الإدارية بمجمع المباني الإدارية لكلية التجارة تمهيدًا لنقل تجريبي لأحد شعب الكلية مطلع الفصل الدراسي الثاني.كما تم تخصيص قاعة دراسية بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لتكون مقرا للوثائق والدراسات القانونية التابعة لكلية الحقوق، والموافقة على إنشاء كلية العلوم الصحية والتطبيقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، والموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البشري (نظام الساعات المعتمدة) ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.كما تم الموافقة على نقل عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية الطب البشري بالجامعة من نظيراتها بجامعات المنصورة، قناة السويس، الفيوم، الموافقة على ترشيح السفير عبدالرؤوف الريدي لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، والموافقة على ترشيح الدكتور محمد فتحي البرادعي لجائزة النيل للفنون.كما تم الموافقة على إنشاء وحدة لإنتاج المنظفات والمطهرات الصناعية تتبع مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، والموافقة على إنشاء مركز النشر العلمي وإصدار المجلات العلمية بالجامعة، والموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات، والموافقة على إنشاء حاضنة أعمال وبيت خبرة لتسويق الخدمات الجامعية، وتكليف محمد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب لإعداد اللائحة الخاصة.