توزيع 720 بطة على 36 سيدة بقرية أفلاقة فى البحيرة

وزعت الوحدة المحلية لمركز دمنهور، اليوم الاثنين، 720 بطة بقرية أفلاقة، على 36 سيدة ريفية، وذلك في إطار مشروع "قرية بحراوية منتجة"، الذي يشمل إقراض السيدات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية بط المحصن بمعرفة مديرية الطب البيطري إلى تقوم بتوفير التحصينات اللازمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة في تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية تلك المشروعات في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية، والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة.وأشار إلى أن مشروعات تربية الطيور والبط المنزلي تقوم بتحقيق المستهدف منها في توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة، والعمل على توفير البروتين الآمن أمام جمهور المستهلكين وكذا تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.