الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة تداعيات وباء كورونا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة معالجة تداعيات وباء "كورونا".وذكر مكتب صالح في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، حيث تم خلال اللقاء معالجة تداعيات وباء "كورونا" الصحية والاقتصادية، وضمان سلامة المواطنين.وأضاف أنه "تم بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلد.