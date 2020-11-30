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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تعول على التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا رغم تضاؤل الوقت

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:22 م
ميركل
ميركل
وكالات
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صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها لا تزال تعول على التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رغم أن الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية آخذ في التضاؤل.

وفي لقاء عبر الفيديو مع اللجان البرلمانية المختصة بشؤون أوروبا في دول الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي، قالت ميركل اليوم الاثنين: "نأمل أن تأخذ هذه المفاوضات نهاية جيدة إذا جاز التعبير".

ورأت ميركل أنه نظرا لأنه لم يعد هناك كثير من الوقت متبقيا، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي أصبحت تشعر الآن شيئا فشيئا بعدم الهدوء" مشيرة إلى أن المفاوضات شاقة.

في الوقت نفسه، أكدت ميركل أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى الاتفاقية بأي ثمن " فنحن نريد اتفاقية، لكننا بخلاف ذلك سنتخذ إجراءات لازمة"، ولفتت إلى أن الاتفاقية ستكون في مصلحة الجميع.

وفي تصريحات لمحطة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتقد سيمون كوفيني، وزير الخارجية الايرلندي، بريطانيا نظرا لسلوكها الذي أدى إلى نفاد الوقت، وقال إن " الحكومة البريطانية كان من الممكن أن يكون لديها مرحلة انتقالية أطول لكنها رفضت هذا، وبالرغم من ذلك فإنها تلقي الآن باللوم على الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر سخيف".

وأضاف كوفيني: "أعتقد أن الاتفاق ممكن، لكنه يجب، إذا أمكن، أن يتم في هذا الأسبوع، لأن الوقت المتاح للتصديقات والتحضيرات ينفذ بالفعل".

كانت بريطانيا طالبت الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية مجددا بتقديم تنازلات وأعلنت أن الاتفاقية يجب أن تقبل بشكل كامل بالسيادة الجديدة للملكة المتحدة.

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