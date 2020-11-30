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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:48 م
الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي،
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "إدارة دعم التميز" لاستلام المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى "الدورة الثانية" برئاسة الدكتور سيد عبدالقادر فايد، خبير بوحدة إدارة المشروعات - مدير إدارة دعم التميز، والدكتور محمد غانم، خبير متخصص، والدكتور محمد أشرف، بلبع خبير متخصص، والأستاذ الدكتور رضوان الحجار، عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم التميز.

يأتي ذلك لاستلام ومتابعة فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "إدارة دعم التميز"المشروعات الإبتكارية لطلاب كليات الطب البيطري والتمريض وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، ومتابعة أحدث التطورات بالمشروع " البرنامج التدريبى لدعم مهارات الصيدلى الإكلينيكي "خلط المحاليل والتغذية الوريدية – المعلومات الدوائية – الإستشارة الصيدلية"في كلية الصيدلة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن زيارة فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "إدارة دعم التميز" تأتي في إطار التعاون بين إدارة دعم التميز والجامعة للمتابعة والإشراف على استلام وتسلم مخرجات مشروع "نموذج خاص للتدريب العملي للطالب على مهارات الخياطة الجراحية البيطرية قائم على المحاكاة" والممول من إدارة دعم التميز - وحدة إدارة المشروعات، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات الدورة الثانية من مشروعات دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي في كلية الطب البيطري بالجامعة، ومشروع "إنتاج وتسجيل براءة اختراع لمنتج محلي كمحفز للنمو ورافع للمناعة ضد بعض الميكروبات المسببة لنفوق الأسماك " في كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وكذلك مشروع "إنشاء وحدة لتعزيز المهارات الصحية لطلاب جامعة كفرالشيخ والعاملين بها في كلية التمريض".

وأشار إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات، لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجى الجامعات العالمية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم تماشيا مع ورؤية مصر 2030 والتي تحرص على دعم على الابتكار من خلال دعم وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والمعارف وتنمية وصقل مواهبهم وتبني أفكارهم وابتكاراتهم.. بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب المفيدة والتي حققت نجاحات عالميا.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها ودعمهم وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم علي التفكير الإيجابي للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

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