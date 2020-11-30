أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي (آيستات) الصادرة، اليوم الاثنين، استمرار تراجع أسعار المستهلك في إيطاليا للشهر السابع على التوالي مع تراجعها الجديد خلال الشهر الحالي.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء تراجعت أسعار المستهلك خلال نوفمبر الحالي بنسبة 2ر0% سنويا بعد تراجعها بنسبة 3ر0% سنويا خلال أكتوبر الماضي، في الوقت نفسه جاء التراجع أقل من توقعات المحللين التي كانت 4ر0% سنويا.في المقابل تراجعت أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال أكتوبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع هذا المؤشر بنسبة 5ر0%.وجاء تباطؤ وتيرة التراجع خلال الشهر الحالي بسبب ارتفاع أسعار الأغذية المحفوظة والتي ارتفعت بنسبة 7ر0%.في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنبسة 5ر0% سنويا خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.وتراجعت أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الماضي على أساس شهري بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 2ر0% شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال الشهر الحالي.