«الزملوط» يوجه بسرعة البدء فى تنفيذ مراكز تجميع الألبان بالداخلة والخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من تحديد المواقع المقترحة للبدء في تنفيذ إقامة مركزين لتجميع الألبان بمركزي الخارجة والداخلة.جاء ذلك خلال تفقده مقر الإدارة الزراعية بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة، حيث التقى بلجنة الدعم الفني والمتابعة بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، التي تزور المحافظة لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء مركزين لتجميع الألبان كمرحلة أولى، للبدء في التنفيذ، تمهيدًا لتعميم المشروع بباقي المراكز، وذلك تنفيذًا للاتفاق القائم بين وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد.وأكد "الزملوط" على أن المركزين سيكونان بمثابة منافذ تسويقية لخدمة صغار وكبار مربي الماشية ومنتجي الألبان بالقري، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة منهما بإنشاء وحدات تصنيع بهم تنتج منتجات ألبان صحية وآمنة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.