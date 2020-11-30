كورونا يلغي مراسم بابا الفاتيكان في عيد الميلاد

قال الفاتيكان، اليوم الإثنين، إن البابا فرنسيس ألغى مراسم كانت تستهل تقليديًا موسم عيد الميلاد في روما في الثامن من ديسمبر في سبانش ستيبس بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.وعادة ما يضع البابا إكليلًا من الزهور عند قاعدة عمود يبلغ ارتفاعه 12 مترًا يحمل تمثالًا للسيدة العذراء، ويبارك عن بعد إكليلًا آخر من الزهور يضعه رجال الإطفاء باستخدام سلم حول ذراع التمثال.وقال الفاتيكان إن البابا سيلغي المراسم التي أقامها الباباوات في (عيد الحبل بلا دنس) منذ عام 1953 "لتجنب أي خطر لانتقال العدوى بسبب تجمع الناس".ويصطف الآلاف عادة في الشوارع قرب المنطقة لرؤية البابا والصلاة معه.وقال الفاتيكان إن البابا سيقيم بدلًا من ذلك صلاة خاصة ليضع المدينة وسكانها والمرضى في جميع أنحاء العالم في كنف السيدة العذراء.