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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير أمريكا لدى اليونان يشيد بشراء أثينا طائرات «إف 35»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:25 م
إف 35
إف 35
أبوزيد على
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قال سفير الولايات المتحدة في أثينا جيفري بيات، في بيان له اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة ترحب على أعلى المستويات بقرار اليونان شراء طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف -35 لقواتها الجوية".

وأضاف بيان: "لقد أشرنا إلى دعمنا لليونان ونعمل معًا بشكل وثيق على برنامج تعاوني مستقبلي، من شأنه أن يعزز القدرات الدفاعية لليونان، ويضمن إمكانية التشغيل البيني مع القوات المسلحة الأمريكية ويحسن الاستقرار الإقليمي".

وتابع: جميع التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة وتحريفات لسياسة الولايات المتحدة، أمريكا تدعم السيادة اليونانية.

واختتم السفير الأمريكي بيانه قائلًا: "نحن فخورون جدًا بشراكتنا الدفاعية والأمنية مع اليونان، ونعمل يوميًا لتطوير ذلك من قوة إلى قوة، بما في ذلك من خلال امتلاك اليونان المستقبلي طائرة "F-35"، موضحًا أن امتلاك اليونان للطائرات الأمريكية سيدعم قوتها في المنطقة.

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