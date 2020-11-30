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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسواق الخليج تنهى الشهر على مكاسب مدعومة بالتفاؤل إزاء لقاح كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أغلقت الأسهم في السعودية ودبي على ارتفاع، اليوم الإثنين، وأنهت معظم الأسواق في الخليج الشهر على مكاسب بفضل التفاؤل بأن التقدم في تطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 سيساعد الاقتصادات العالمية على التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في البداية.

وحققت الأسواق المالية حول العالم مكاسب في معظم الجلسات على مدى الأسبوعين الماضيين بعد أن أصدرت شركتا الأدوية الأمريكيتان فايزر ومودرنا، بالإضافة إلى أسترازينيكا البريطانية، بيانات تجارب أولية إيجابية حول فعالية لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا.

غير أن أسعار النفط تراجعت وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت أوبك+ ستوافق على تمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة أثناء محادثات أعضائها اليوم وغدًا.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 0.4 بالمائة. وكان مصرف الراجحي وعملاق النفط أرامكو السعودية أكبر الرابحين في المؤشر إذ ارتفعت أسهمهما واحد بالمائة و0.7 بالمائة على الترتيب.

وينهي المؤشر السعودي الشهر على مكاسب 10.6 بالمائة، وهي الأكبر في أربع سنوات.

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضًا 0.4 بالمائة، مع تراجع سهمي بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.3 بالمائة و2.1 بالمائة على الترتيب.

وسجل مؤشر أبوظبي، الذي كان في الغالب أقل من أداء نظرائه الخليجيين في نوفمبر، انخفاضًا 0.4 بالمائة هذا الشهر.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعًا 0.8 بالمائة، بدعم من سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي قفز 5.8 بالمائة.

وينهي المؤشر الشهر على مكاسب 10.6 بالمائة، وهو أفضل أداء شهري منذ أبريل.

والأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة مغلقة لبقية أيام التداول في عطلات.

وأغلق المؤشر القطري الرئيسي على انخفاض 0.2 بالمائة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.9 بالمائة.

لكن المؤشر سجل مكاسب على مدار الشهر بلغت ستة بالمائة، وهي الأفضل منذ أبريل.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.6 بالمائة، متأثرًا بسهمي مستشفى كليوباترا ومدينة نصر للإسكان والتعمير اللذين هبطا 3.8 بالمائة و3.1 بالمائة على الترتيب.

- السعودية زاد المؤشر 0.4 بالمائة إلى 8747 نقطة
- أبوظبي هبط المؤشر 0.4 بالمائة ليسجل 4965 نقطة
- دبي صعد المؤشر 0.8 بالمائة إلى 2420 نقطة
- قطر خسر المؤشر 0.2 بالمائة ليسجل 10262 نقطة
- مصر انخفض المؤشر 0.6 بالمائة إلى 10943 نقطة.
- البحرين نزل المؤشر 0.4 بالمائة إلى 1478 نقطة.
- سلطنة عمان كسب المؤشر 0.6 بالمائة مسجلا 3644 نقطة.
- الكويت نزل المؤشر 1.6 بالمائة إلى 6009 نقاط.

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