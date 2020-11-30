مصور سيشن هرم سقارة: «التصوير فكرتها وإنتوا مكبرين الحوار»

قال حسام محمد الشهير بـ"أورتيجا"، مصور جلسة تصوير عارضة الأزياء سلمى الشيمي بمنطقة سقارة، إن فكرة التصوير خاصة بها وهي من طلبت هذا، متابعًا: "كنت موجود مع فريق عملي، ومعدات الإضاءة اللازمة للتصوير".وأضاف "أورتيجا"، في تصريحات لـ"الدستور": "خدنا حوالي 15 دقيقة في التصوير والكل كان شايفنا ومحدش اعترض، أنا مأذتش حد، ومعرفش إيه اللي حصل لده كله، إنتوا مكبرين الحوار، وأنا مش عايز الموضوع يكبر أكتر من كده".وأحال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام إحدى الفتيات بالتصوير داخل أحد المواقع الأثرية، مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.