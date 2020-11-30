خريطة أجور العاملين بالدولة.. الدبلوماسيون والمزارعون الأعلى

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة أجور العاملين بالدولة خلال الربع الثالث من العام الحالى 2020، والتى أظهرت تحسنًا فى متوسطات الأجور اليومية بجميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، العقارات والتأجير، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر.وتصدرت الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية بمتوسط أجر يومى 156.2 جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 113 جنيهًا خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه نشاط الزراعة والصيد بمتوسط أجر 136.1 جنيه يوميًا مقابل 86.6 جنيه، الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة 120.5 جنيه مقابل 96.6 جنيه، والتشييد والبناء 118.5 جنيه مقابل 103.7 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.كما ارتفع متوسط الأجور اليومية للعاملين بنشاط الوساطة المالية والتأمين من 109.2 جنيه لـ 118.4 جنيه، ونشاط الإتصالات من 101.5جنيه لـ 109.4 جنيه، نشاط الصحة من 75.7 جنيه لـ 89.8 جنيه، ونشاط التعليم من 78.8 جنيه لـ 82.8 جنيه، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة من 74.9 جنيه لـ 85.3 جنيه.بينما شهد نشاط إمدادات الكهرباء تراجعًا فى أجور عامليه لـ 108.4 جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 110.8 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت أجور العاملين بنشاط التعدين واستغلال المحاجر من 117.2 جنيه لـ 114.4 جنيه، والعقارات والتأجير من 103.3 جنيه لـ 99.7 جنيه، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية من 74.5 جنيه لـ 59.6 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.