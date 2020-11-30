اتفاق أوروبي مع «كيورفاك» للحصول على لقاح كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، أن المفوضية وقعت عقدا مع شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية للحصول على لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقالت فون دير لاين- في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية - "اليوم، وقعنا على عقدنا الخامس للحصول على لقاح، مع كيورفاك.".وأضافت أن المفوضية الأوروبية أمنت الآن نحو 2 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن الأوروبيين سيكون بوسعهم الوصول إليها بمجرد الموافقة على سلامتها وفعاليتها الذي نأمل أن يحدث قبل نهاية العام الجاري.من جهتها، كتبت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس - عبر حسابها على موقع (تويتر) - "الاتفاق سيجعل المواطنين الأوروبيين والعالميين واقتصاداتهما خطوة أخرى أقرب نحو تحقيق استراتيجة خروج آمنة ومستدامة من الأزمة".