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لينك منصة التعليم المصرى الجديدة eduhub moe gov

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
منصة التعليم المصري
منصة التعليم المصري
عبدالله هشام
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدشين منصة التعليم المصري الجديدة لطلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية للتعليم ما قبل الجامعي والمعلمين وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم؛ حيث تعد بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

منصة التعليم المصري

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصة التعليم المصري الجديدة للطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، موضحة أنها تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، وفعلت الخط الساخن لتقديم الدعم الفني لمن يهمه الأمر من خلال الرقم 19368.

يأتي تفعيل منصة التعليم المصري بالتزامن مع إعلان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، تشغيل العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية لمساعدة الطلاب في المذاكرة، مثل نظام إدارة التعلم "LMS.EKB.EG"، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة.

ويمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصري الجديدة من هنا.

منصات التعليم الرقمية

وأوضحت وزارة التعليم أن وسائل التعليم المساعدة للطلاب تتمثل منصات التعليم الرقمية وهي: "القنوات التليفزيونية التعليمية، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والمكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، وبرنامج إسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية، ومنصة إدمودو، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

وأكدت الوزير في تصريحات صحفية أن الهدف من إطلاق المنصات التعليم هو مساعدة الطالب على الحصول على المعلومات والمعارف بطرق مبتكرة تناسب العصر المعرفي الذى نعيشه الآن.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق قناة تعليمية تغطي كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، وإطلاق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي.

وتعتمد القناة التعليمية الجديدة في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي «خدمة إضافية وليست محورية» م مثل الصفوف من 4 إلى 9.

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