لكبح أردوغان.. تحالف عبر الأطلسي للاتحاد الأوروبي مع بايدن

يناقش الاتحاد الأوروبي سبل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة، تزامنًا مع استمرار النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في انتهاك المواثيق الدولية، وزعزعة منطقة اليورو.وشهدت الأيام الماضية سجالا كبيرا بين دول أوروبا وتركيا، بشأن الأزمة التركية مع قبرص واليونان، وسط تهديدات من الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات أوروبية على أردوغان في القمة المقبلة.واطلعت صحيفة فاينانشيال تايمز على مسودة للاتحاد الأوروبي، حيث يقترح الاتحاد الأوروبي تحالفًا جديدًا عبر الأطلسي مع أمريكا بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإصلاح علاقتهما المتوترة في السابق بسبب دعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لأردوغان.وذكرت الصحيفة أن التحالف يركز أيضًا على الإصرار الدولي المتزايد للصين للتواجد في المنطقة، ويحتاج التحالف إلى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعمل معًا، حتى لو "لم يتفقوا دائمًا" على كيفية مواجهة بعض القضايا في المنطقة.ويبحث التحالف في كيف يمكن للولايات المتحدة وأوروبا إعادة بناء العلاقات على جبهات مشتركة مثل التنظيم الرقمي والتصدي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19".الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، سيقرأها قادة الدول المشاركة في الأيام المقبلة مع وضع الأجندة الجديدة موضع التنفيذ بحلول منتصف عام 2021.