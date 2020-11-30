وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لـ«عمليات القوات المسلحة»

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وتناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية.وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.في نهاية البحث، نقل وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث، مؤكدًا أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن.حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.