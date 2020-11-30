بايدن يعين جانيت يلين وزيرة للخزانة كأول امرأة تتولى هذا المنصب

أعلن جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب عن تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة كأول امرأة تتولى هذا المنصب.وتعد رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، خبيرة اقتصادية مخضرمة عملت في المجال لمدة ثلاثة عقود، لتصبح وزير الخزانة في الحكومة الأمريكية، وفقًا لأشخاص مطلعين على القرار.وستصبح السيدة يلين أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وستهتم خبيرة الاقتصاد البالغة من العمر 74 عامًا بقيادة جهود إدارة بايدن لمواصلة التعافي من الدمار الناجم عن جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق.وكانت الخبيرة الاقتصادية قد شغلت سابقًا منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي وعملت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون.يُنسب إليها عدة نجاحات في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية لعام 2007 والركود الذي أعقب ذلك.خلال عملها رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عُرفت يلين بتركيزها بشكل كبير على تأثير سياسات البنك على العمال وتكاليف عدم المساواة المتزايدة في أمريكا.