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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 185 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:10 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 185 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 152 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و33 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 10911 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1112430 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2506 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 237 حالة حتى الآن، فيما سجلت 228 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 136090 حالة.

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