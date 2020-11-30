رجائي عطية يكلف لجنة «الحريات» بالدفاع عن المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية قرارًا بأن لجنة الدفاع والحريات بالنقابة تختص باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها.تضمن القرار تشكيل اللجنة كالتالي: مجدي سخي، محب المكاوي، ويحيى التوني وكلاء النقابة، محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، صلاح سليمان عضو المجلس، نبيل عبدالسلام عضو المجلس مقررًا للجنة، ومختصًا بصفة أساسية بترتيب الدفاع في الدعاوى المقامة على المحامين.وطالب النقيب الأمين العام للنقابة حسين الجمال بإخطار اللجنة بهذا القرار.