الفضاء المصرية: تعاون مع الهند في تكنولوجيا الفضاء

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حرص الوكالة على التعاون مع الهند في مجال تكنولوجيا الفضاء.جاء ذلك خلال لقاء القوصي، اليوم الإثنين، للسفير راهول كولشريشث سفير الهند بالقاهرة، والدكتور آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، وعدد من المسئولين، بحضور الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، واستمع لشرح من الدكتور القوصي حول الأقسام المختلفة بمبنى الوكالة، وما تم إنجازه من أعمال وزيارة عدد من المعامل (معمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي، والغرفة الحرارية).واستعرض القوصي مجالات التعاون السابق مع الهند، وما ترغب فيه وكالة الفضاء المصرية من التعاون المشترك مع الجانب الهندي من مشروعات مشتركة وتأهيل أنظمة فرعية مصرية للأقمار الصناعية وتدريب وبناء القدرات، وبعض التطبيقات الدقيقة والمتقدمة في مجال الفضاء واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مشروعات تكنولوجيا الفضاء..وأشار إلى أهمية دور التوعية في جذب الشباب للأفكار الابتكارية في مجالات العلوم المختلفة.ومن جهته، وجه سفير الهند الشكر للدكتور القوصي على دعوته لزيارة مقر وكالة الفضاء المصرية، والاهتمام بتفعيل التعاون مع الهند في مجالات الفضاء والمجالات العلمية الأخرى، مشيدًا بالمعامل والمشروعات المنفذة من قبل وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا اهتمامه بالتعاون في المجالات المقترحة.وأعرب عن استعداده لإبرام اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، منوهًا باهتمامه الشديد ببناء القدرات في مجالات التعاون، ليس فقط في مجالات الفضاء وحسب ولكن في مجالات عدة لما لديهم من علاقة قوية بإفريقيا.وفي ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء للسفير الهندي بالقاهرة.