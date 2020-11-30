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سياسي

نقيب المحامين يخاطب العدل للاكتفاء بـ«كارنيه النقابة»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:17 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، اليوم الاثنين، بشأن الكتاب الدوري رقم 524 الصادر في 25-11-2020.

وقال النقيب العام: «نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلًا في بطاقات العضوية لكل المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي».

وكان الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 524 في 25-11-2020، الذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق.

وقال النقيب: حيث إن المنوط بهذا الكتاب هو إثبات الرقم القومي في تلك المحررات، وحيث إن مكاتب الشهر العقاري تنفيذًا لذلك طالبت المحامين بتقديم بطاقة الرقم القومي، نسترعي عناية عدلكم إلى أن بيان الرقم القومي الذي نؤيد وجوب إدراجه في التوكيلات والوثائق حماية للمحامين أنفسهم من أن تزور عليهم توكيلات أو محررات تنسب إليهم زورًا بغير حق.

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