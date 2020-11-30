ريهام الشنواني تروج لمسلسل «العمارة» استعدادًا لعرضه

قامت الفنانة الشابة ريهام الشنواني بالترويج للمسلسل الدرامي الجديد "العمارة" والذي تشارك في بطولته أمام عدد من النجوم.ونشرت ريهام صور من كواليس العمل والبوستر الدعائي له على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت معلقة" مسلسل العمارة شاهدVIp ان شاء الله وبفضل الله تعالي قريبا علي Shahid"وقامت منصة شاهد VIP بطرح البرومو الدعائي للعمل استعدادا لعرضه قريبًا.والمسلسل تدور أحداثه في عمارة واحدة من خلال أبطال العمل الأساسيين، وهم مجموعة من الشباب يتعرضون في كل حلقة لموقف كوميدي من خلال ضيف الشرف الذي يتقابل معهم، والمسلسل عبارة عن اسكيتشات كوميدية.مسلسل العمارة يتكون من 10 حلقات يظهر في كل حلقة ضيف شرف من أبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، شيماء سيف، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، ميرنا جميل، سلوى خطاب، حمدى ميرغني، نسرين أمين، خالد منصور.