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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عودة 1699 لاجئا إلى قره باغ من أرمينيا خلال 24 ساعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:25 م
قره باغ
قره باغ
أ.ش.أ
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، عودة 1699 لاجئا إلى قره باغ من أرمينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كوناشينكوف للصحفيين: "عاد 1699 شخصًا إلى ناجورني قره باغ بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية من أراضي أرمينيا، خلال 24 ساعة، وفي المجموع، عاد أكثر من 25 ألف لاجئ إلى أماكن إقامتهم السابقة منذ 14 نوفمبر 2020".

وتساعد قوات حفظ السلام الروسية فرق الصيانة لإعادة مد خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز وخطوط الاتصال ومحطات المحولات الفرعية.

وقد تم خلال يوم واحد ترميم ثلاثة أبراج لنقل الطاقة، و1.2 كيلومتر من خط أنابيب الغاز، وأكثر من 1.5 متر من خطوط الاتصالات ومحطتين فرعيتين للمحولات.

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