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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل تشغيل أول مركز لتقديم الخدمات الحكومية لتجار كفر الشيخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:07 م
مركز لتقديم الخدمات
مركز لتقديم الخدمات الحكومية
عمرو الشامي
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أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، بدء التشغيل الفعلي لمركز "تميز" بالغرفة لتقديم الخدمات الحكومية للتجار (غرفة تجارية - سجل تجاري - ضرائب دخل - ضرائب قيمة مضافة - السمسرة العقارية والوسطاء العقارين).

ويأتي ذلك تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة ودعم وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية، ويعد هذا هو أول مركز من نوعه في محافظة كفر الشيخ

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، وذلك يأتي تتويجًا لما قام به مجلس إدارة الغرفة خلال الأشهر الماضية بالسعي نحو إنشاء مركز تميز التجار من أجل تقليل وقت استخراج كل المعاملات الضريبية والتجارية، حيث إن التاجر يلتزم بإحضار عقد إيجار ومن ثم يقوم مكتب تميز التجار باستخراج رقم التسجيل الضريبي يتبعه استخراج شهادة الغرفة وإستخراج السجل التجاري، ويعد مركز تميز الغرفة التجارية بكفرالشيخ الوحيد على مستوى الغرف التجارية حيث لم تسبقنا أيا من الغرف التجارية إليه.

وأضاف عبدالغفار، أن المتواجد في بعض الغرف التجارية هو مكتب سجل متميز جزئي، وقد تم إلغاء مكتب السجل التجاري بكفرالشيخ واستبداله بمكتب متميز للسجل التجاري بالغرفة التجارية لكفرالشيخ كلي يتم تقديم من خلاله كل خدمات السجل التجاري ترخيص- محو - تأشير -مستخرجات - شهادات بيانات - شهادة سلبية بعدم وجود سجل تجاري.

وأوضح، أن مجلس الإدارة قد حرص على تجهيز صالة المركز تميز والحرص على التباعد وتوفير سبل الوقاية والأمان.

وجدير بالذكر ان مجلس إدارة الغرفة قد قرر بجلسته المنعقدة في 2 مارس 2020 بالموافقة على إنشاء مكتب تميز بمقر الغرفة يشمل السجل التجاري المميز ومكتب ضريبي مميز لخدمة منتسبي الغرفة وتوفير الدعم المالي لتجهيز المكان بالأثاث وكل الأجهزة والتقنيات والربط بين الغرفة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة ومع مصلحة الضرائب المصرية من خلال خط ربط من وزارة الاتصالات.

وخلال الأشهر الماضية عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة الأمر، حيث تم عقد اجتماعات للمهندس حاتم عبدالغفار مع وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارية ونائب رئيس الجهاز لإزالة كل العقبات لإنجاز هذا العمل الهام وتم الحصول علي موافقة وزير المالية علي افتتاح مكتب الضرائب المميز بالغرفة.

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