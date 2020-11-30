تركيا تُنشئ قاعدة عسكرية جديدة جنوب إدلب السورية

بدأت قوات الاحتلال التركي، اليوم الإثنين، في بناء قاعدة عسكرية جديدة بمستوطنة كنصفرة جنوبي إدلب السورية، ليتجاوز عدد القواعد العسكرية التركية في المناطق التي تسيطر عليها في إدلب 70 قاعدة، باستثناء نقاط المراقبة.وذكر موقع «EHA» التركي، نقلًا عن مصادر أهلية، أن القوات التركية باشرت بناء قاعدة عسكرية جديدة بتل بدران التابعة لمستوطنة كنصفرة، جنوب إدلب.ونفذت عناصر من قوات الاحتلال التركي، مؤخرًا، عمليات استطلاعية في مدينة كنصفرة، وهي منطقة تماس مع قوات الجيش العربي السوري بجنوب إدلب.وتواصل القوات التركية إخلاء نقاط المراقبة في المناطق الواقعة تحت حصار روسيا وقوات النظام، وتحصين خطوط التماس جنوب إدلب.